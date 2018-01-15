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    «Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Юнайтед — Сток Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.01.2018)

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    •  Манчестер Юнайтед — Сток Сити23:00
    В 23:00 в АПЛ начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити».

    Составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Antonio Valencia, Поль Погба, Хуан Мата, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Nemanja Matic, Ромелу Лукаку.

    «Сток Сити»: Джек Батлэнд, Moritz Bauer, Курт Зума, Josh Tymon, Мартинс Бруно Инди, Джо Аллен, Стивен Айланд, Эрик Шупо-Мотинг, Шердан Шакири, Даррен Флетчер, Питер Крауч.

    Предыдущий матч соперников: «Сток Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

    Голы припозднятся«Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английской Премьер-лиги 15 января
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