«Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Antonio Valencia, Поль Погба, Хуан Мата, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Nemanja Matic, Ромелу Лукаку.
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Moritz Bauer, Курт Зума, Josh Tymon, Мартинс Бруно Инди, Джо Аллен, Стивен Айланд, Эрик Шупо-Мотинг, Шердан Шакири, Даррен Флетчер, Питер Крауч.
Предыдущий матч соперников: «Сток Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.