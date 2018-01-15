Гришин: Не выполнил задачу в сборной, надо уходить

Бывший полузащитник ЦСКА, который в понедельник покинул пост наставника юношеской сборной России игроков 1999 года рождения, рассказал, что готов взяться за любую тренерскую работу.

Команда Гришина осенью 2017 года не сумела пробиться в элитный раунд чемпионата Европы в своей возрастной категории.

«Это было совместное решение. Спасибо руководству РФС за шанс поработать. Возглавлять сборную – большая ответственность.

Я понимал, что нужно решать поставленную задачу, а именно выйти на чемпионат Европы. Но если тренер не выполняет задачу, значит, должен уйти. Мы расстались нормально, по-дружески.

Спасибо Станиславу Саламовичу Черчесову за поддержку. Он понимал, что я принял сборную незадолго до отборочного турнира, фактически чужую, я ее не набирал. Мы успели провести два сбора по четыре дня, что можно в таком случае сделать?

Конечно, я мог отказаться, но решил взять на себя ответственность и попробовать. Не получилось. В этом случае надо быть мужиком и уступить место другому специалисту.

Я только забрал трудовую книжку. Надо все переварить, оценить. Тяжело осознать, что такое случилось, но без поражений не бывает побед.

Теперь я попал в такую ситуацию, что на дворе уже январь, и у всех команд есть наставники. Будет тяжело найти новое место работы.

Конечно, есть желание поработать в премьер-лиге. Но в моей ситуации сейчас можно поработать абсолютно везде. Ведь 12 лет тренерской работы даром не прошли. Возьмусь за любую работу!

Я думаю, в ЦСКА еще не знают. Ведь только-только расторгли контракт. Может, пригласят обратно. Посмотрим», — приводит слова Гришина «Спорт-Экспресс».