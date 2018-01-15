Форвард «Барселоны» пропустит три-четыре недели

На фото: Усман Дембеле и Андрес Иньеста fcbarcelona.es

Форвард «Барселоны»получил травму в матче 19-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедадом» (4:2), сообщает пресс-служба клуба.

У французского футболиста диагностировали повреждение полусухожильной мышцы левого бедра.

По словам врачей, Дембеле сможет вернуться в строй примерно через три-четыре недели.

Напомним, что Дембеле в начале января восстановился после разрыва сухожилия мышцы левого бедра, полученного 16 сентября.

Беспроигрышный первый круг. Камбек «Барселоны» на «Аноэте»

Также в этом матче повреждение голени получил другой игрок «Барселоны» Андрес Иньеста. Состояние его здоровья будет оценено перед ближайшими матчами.