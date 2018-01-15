Форвард «Барселоны» пропустит три-четыре недели

У французского футболиста диагностировали повреждение полусухожильной мышцы левого бедра.
По словам врачей, Дембеле сможет вернуться в строй примерно через три-четыре недели.
Напомним, что Дембеле в начале января восстановился после разрыва сухожилия мышцы левого бедра, полученного 16 сентября.
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Также в этом матче повреждение голени получил другой игрок «Барселоны» Андрес Иньеста. Состояние его здоровья будет оценено перед ближайшими матчами.