Агент: Для бен Амора было бы честью играть за «Локомотив»

Агент, представляющий полузащитника «Этуаля», заявил что его клиент может перейти в

Ранее в СМИ появилась информация, что железнодорожники готовы заплатить за переход хавбека 2,2 миллиона евро. В свою очередь клуб из Туниса потребовал увеличить стоимость до 2,5 миллиона.

«Для Мохамеда было бы честью играть за "Локомотив". Но давайте подождем открытия трансферного окна и посмотрим, что изменится», – сказал Моез «Спорт-Экспрессу»

Председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков признался, что ничего не знает об интересе клуба к тунисцу.

В текущем сезоне Бен-Амор провел за «Этуаль» девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

За сборную Туниса полузащитник дебютировал в июне 2015 года. В ее составе он провел 25 матчей и забил два гола.