Моуринью: не думаю, что работа на рынке способна повлиять на гонку за титул

Главный тренервыразил мнение, что трансферы в нынешнее зимнее окно вряд ли помогут его команде, занимающей второе место в таблице АПЛ (47 очков), догнать лидирующий(62).

«Не думаю, что в данный момент работа на рынке как-то повлияет на гонку в чемпионате. У „Сити“ комфортное преимущество, от которого они могут отталкиваться. Это преимущество даёт чувство спокойствия, у меня были подобные ситуации. Не думаю, что команды в верхней части таблицы — мы, „Челси“, „Ливерпуль“ или „Тоттенхэм“ — считают, что для сокращения отставания нужно тратить деньги в январе. Дело не в трансферах, а в том, чтобы продолжать побеждать и набирать максимальное количество очков», — цитирует португальца manchesternews.

Так же Моуринью прокомментировал возможную продажу полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Если говорить о Мхитаряне, то я должен рассказать о своем подходе: у каждого игрока есть своя цена. Не имеет значения, кто он, на каком уровне он играет, уровень престижа, статус. У каждого игрока есть своя цена.

Я не один из тех слепых тренеров, которые верят в неприкасаемость игроков, мол, этого футболиста, я никогда не продам. Думаю, что у каждого игрока есть своя цена.

Поэтому, когда трансферное окно открыто, я открыт любым предложениям других клубов, заинтересованных в приобретении наших футболистов, а после уже мы примем решение. Мы решим, правильную цену ли нам предлагают», — сказал «особенный».