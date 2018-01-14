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    «Лион» — «Анже»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Лион — Анже: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.01.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Лион Анже Календарь Лиги 1
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    •  Лион — Анже19:00
    В 19:00 в Лиге 1 начнётся матч «Лион» — «Анже».

    Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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