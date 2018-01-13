«Вест Бромвич» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 1:3.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

В 18:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

«Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английской Премьер-лиги 15 января

Голы припозднятся «Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английской Премьер-лиги 15 января

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