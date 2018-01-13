«Вест Бромвич» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Киран Гиббз, Джонни Эванс, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Мэтт Филлипс, Крис Брант, Гарет Барри, Гжегож Крыховяк, Хосе Саломон Рондон, Джей Родригес.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Льюис Данк, Шейн Даффи, Dale Stephens, A.Knockaert, Pascal Gross, Jose Izquierdo, Дэви Проппер, Гленн Мюррей.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 1:3.