ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Эвертон Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги.

    Хозяева открыли счет на 26-й минуте — отличился полузащитник Сон Хын Мин. На 47-й минуте корейский хавбек ассистировал Гарри Кейну, который удвоил преимущество «шпор».

    На 59-й минуте Гарри Кейн оформил дубль, сделав счет крупным, а победную точку на 81-й минуте поставил Кристиан Эриксен.

    После этого матча «Тоттенхэм» на 5-м месте — 44 очка, а «Эвертон» на 9-м месте — 27 очков.

    Чемпионат Англии. 23-й тур
    «Тоттенхэм» — «Эвертон» — 4:0 (1:0)
    Голы: Сон Хын Мин, 26 (1:0). Кейн, 47 (2:0). Кейн, 59 (3:0). Эриксен, 81 (4:0).«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле (Сиссоко, 83), Эриксен (Ламела, 87), Дайер (Ваньяма, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.«Эвертон»: Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кенни, Холгейт, Маккарти (Шнейдерлен, 72), Сигурдссон, Гуйе, Руни, Дженк (Калверт-Льюин, 62), Боласье (Леннон, 57). Руни, 75.Предупреждения: Ягелка, 45.
    Игра после разминки«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английского чемпионата 13 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • АПЛ. «Челси» не справился с «Лестером», «Ливерпуль» примет «МанСити»
  • Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
  • 13/01
    • «Челси» разошелся миром с «Лестером»
  • 12/01
    • Моуринью: Теперь я просто презираю Конте
  • 12/01
    • Гвардиола в четвертый раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
  • 11/01
    • Коклен стал игроком «Валенсии»
  • 10/01
    • Гвардиола отказался говорить о трансферах и Санчесе
  • 10/01
    • Лукаку покинул «Эвертон» из-за предсказаний вуду
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича
    Подробный разбор
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
  • «Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»
    •
  • Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша
  • Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
  • Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте
  • Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
  • ЦСКА в ожидании зимнего усиления
  • Как армейский клуб проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Колорадо» — «Анахайм». Кто окажется сильнее в битве за места в плей-офф?
  • «Колорадо» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 15 января
  • 1,83
    •
  • Порадует ли «Реал» голами на «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 января
  • 1,75
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:05
    • «Лейпциг» обыграл «Шальке» и поднялся на второе место
  • Примера. «Реал» уступил «Вильярреалу», «Барселона» в Стране Басков
  • Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу
    • Вчера в 23:05
  • 22:53
    • Гамейро принес «Атлетико» победу над «Эйбаром»
  • АПЛ. «Челси» не справился с «Лестером», «Ливерпуль» примет «МанСити»
  • Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии
    • Вчера в 22:52
  • 21:13
    • «Марсель» крупно обыграл «Ренн»
  • 20:05
    • «Реал» в Мадриде проиграл «Вильярреалу»
  • 19:53
    • «Челси» разошелся миром с «Лестером»
  • 19:37
    • «Вердер» поделил очки с «Хоффенхаймом»
  • «Баварию» некому остановить
  • Реакция прессы на матч «Байер» — «Бавария»
    • Вчера в 17:39
  • 11:36
    • «Динамо» хочет приобрести защитника «Спарты»
  • 11:20
    • Отступные за новичка ЦСКА составили 20 миллионов евро
  • 09:54
    • «Динамо» планирует расстаться с пятью футболистами
  • 09:40
    • Фред опроверг информацию о переговорах с «Манчестер Сити»
  • 09:05
    • Барбоза подтвердил интерес «Интера» к Фернандешу
  • Голы припозднятся
  • «Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английской Премьер-лиги 15 января
    • 1,79Завтра в 23:00
  • Монтелла одержит первую победу в Примере
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 14 января
    • 4,50Сегодня в 18:15
  • 00:56
    • «Хетафе» взял верх над «Малагой»
  • 00:44
    • «Страсбург» уступил «Генгаму»
  • 00:25
    • «Бавария» в Леверкузене обыграла «Байер»
  • 12/01
    • Семин: С первого дня сборов мы думаем о матчах с «Ниццей»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус