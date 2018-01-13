Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(4:0) в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет на 26-й минуте — отличился полузащитник Сон Хын Мин. На 47-й минуте корейский хавбек ассистировал Гарри Кейну, который удвоил преимущество «шпор».

На 59-й минуте Гарри Кейн оформил дубль, сделав счет крупным, а победную точку на 81-й минуте поставил Кристиан Эриксен.

После этого матча «Тоттенхэм» на 5-м месте — 44 очка, а «Эвертон» на 9-м месте — 27 очков.