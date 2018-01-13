Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»

Хозяева открыли счет на 26-й минуте — отличился полузащитник Сон Хын Мин. На 47-й минуте корейский хавбек ассистировал Гарри Кейну, который удвоил преимущество «шпор».
На 59-й минуте Гарри Кейн оформил дубль, сделав счет крупным, а победную точку на 81-й минуте поставил Кристиан Эриксен.
После этого матча «Тоттенхэм» на 5-м месте — 44 очка, а «Эвертон» на 9-м месте — 27 очков.
Чемпионат Англии. 23-й тур
«Тоттенхэм» — «Эвертон» — 4:0 (1:0)
Голы: Сон Хын Мин, 26 (1:0). Кейн, 47 (2:0). Кейн, 59 (3:0). Эриксен, 81 (4:0).«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле (Сиссоко, 83), Эриксен (Ламела, 87), Дайер (Ваньяма, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.«Эвертон»: Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кенни, Холгейт, Маккарти (Шнейдерлен, 72), Сигурдссон, Гуйе, Руни, Дженк (Калверт-Льюин, 62), Боласье (Леннон, 57). Руни, 75.Предупреждения: Ягелка, 45.