«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Ноттингем Форест»: Jordan Smith, Эрик Лихай, M.Mancienne, Matthew Mills, Armand Traore, Ben Osborn, Matty Cash, Zach Clough, Ben Brereton, Kieran Dowell, Дэвид Воан.
«Астон Вилла»: Sam Johnstone, Джеймс Честер, Гленн Уилан, Роберт Снодграсс, Scott Hogan, Jack Grealish, Conor Hourihane, Алан Хаттон, John Terry, Ахмед Эль-Мухамади, A.Adomah.
Предыдущий матч соперников: «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Астон Вилла» со счетом 1:3.