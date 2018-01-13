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    «Хаддерсфилд Таун» — «Вест Хэм»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Хаддерсфилд Таун — Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.01.2018)

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    •  Хаддерсфилд Таун — Вест Хэм18:00
    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Хаддерсфилд Таун» — «Вест Хэм».

    Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Хаддерсфилд Таун» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Хаддерсфилд Таун» — «Вест Хэм». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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