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    «Страсбург» — «Генгам»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Страсбург — Генгам: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.01.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Генгам Календарь Лиги 1
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    •  Страсбург — Генгам22:45
    В 22:45 во французской Лиге 1 начнётся матч «Страсбург» — «Генгам».

    Последний матч между собой: «Генгам» — «Страсбург» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Страсбург» — «Генгам». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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