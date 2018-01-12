Мещеряков не планирует отпускать Фернандеша

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитникав «Интер».

«У Фернандеша действующий контракт в "Локомотиве" до 2019 года. Он является футболистом "Локомотива", и он нам нужен.

Если до меня это не дошло, значит, что никакой конкретики нет вообще. Я тоже хочу Роналду бесплатно, но что теперь сделать.

"Интер" заинтересован в приобретении полузащитника "Локомотива"

Фернандеш нам нужен, и считаю, что в "Локомотиве" у него достаточно игрового времени, чтобы расти и чтобы подготовиться к чемпионату мира в составе сборной Португалии.

Может, отдельные португальские игроки боятся конкуренции в сборной и пытаются раздувать такую историю», — цитирует Мещерякова «Р-Спорт».