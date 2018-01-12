Бистрович: Мечтал играть рядом с такими звездами

Напомним, что 19-летний полузащитник перешел в российский клуб из хорватского «Славен Белупо».
«Это великий день для меня. Стать частью такого клуба — большая честь и отличная возможность показать всё, на что я способен.
Настраиваюсь на предстоящую работу очень серьёзно, хочу продемонстрировать весь свой потенциал.
Я родился в хорватском городе Копривница, какое-то время назад ПФК ЦСКА играл там с моим родным клубом, "Славеном Белупо".
Тогда я был ещё маленьким мальчиком, смотрел на армейских игроков как на суперзвёзд и даже не мечтал однажды оказаться в этом клубе.
Прекрасно знаю и о том, что одним из легендарных игроков для ПФК ЦСКА является мой соотечественник Ивица Олич. Надеюсь тоже оставить заметный след в истории своей новой команды.
Конечно, ты мечтаешь, что однажды будешь играть плечом к плечу с великими звездами. Сегодня мы тренировались с Дзагоевым, Головиным, братьями Березуцкими, Игнашевичем, Витинью.
Я не мог и мечтать, что однажды проведу тренировку с такими великими звездами. Они мен не знают, но я с ними великолепно знаком.
Для меня честь, что смог подключиться к тренировочному процессу с такими футболистами», – сказал Бистрович в интервью пресс-службе армейцев.