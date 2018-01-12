Бистрович: Мечтал играть рядом с такими звездами

Новичок ЦСКА полузащитникзаявил, что рад подписанию контракта с армейцами.

Напомним, что 19-летний полузащитник перешел в российский клуб из хорватского «Славен Белупо».

«Это великий день для меня. Стать частью такого клуба — большая честь и отличная возможность показать всё, на что я способен.

Настраиваюсь на предстоящую работу очень серьёзно, хочу продемонстрировать весь свой потенциал.

Я родился в хорватском городе Копривница, какое-то время назад ПФК ЦСКА играл там с моим родным клубом, "Славеном Белупо".

Тогда я был ещё маленьким мальчиком, смотрел на армейских игроков как на суперзвёзд и даже не мечтал однажды оказаться в этом клубе.

Прекрасно знаю и о том, что одним из легендарных игроков для ПФК ЦСКА является мой соотечественник Ивица Олич. Надеюсь тоже оставить заметный след в истории своей новой команды.

Конечно, ты мечтаешь, что однажды будешь играть плечом к плечу с великими звездами. Сегодня мы тренировались с Дзагоевым, Головиным, братьями Березуцкими, Игнашевичем, Витинью.

Я не мог и мечтать, что однажды проведу тренировку с такими великими звездами. Они мен не знают, но я с ними великолепно знаком.

Для меня честь, что смог подключиться к тренировочному процессу с такими футболистами», – сказал Бистрович в интервью пресс-службе армейцев.