«Барселона» усилилась колумбийским защитником

«Палмейрас» подтвердил информацию о переходе защитникав «Барселону», сообщает AS.

Очередного новичка каталонский клуб представит в пятницу, 12 января.

Изначально предполагалось, что колумбиец присоединится к «сине-гранатовым» летом. Однако «Барселона» была вынуждена форсировать события в связи с травмой Самюэля Умтити и вероятным уходом Хавьера Маскерано.

За Мину «Барселона» заплатит 12,3 миллионов евро. Контракт каталонцев с защитником будет рассчитан на четыре года.

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Отмечается, что в договор будет внесен пункт о выкупе контракта колумбийца за 100 миллионов евро.