Ари готов играть за Россию как за родную страну

Нападающий «Локомотива»признался, что в ближайшее время должен получить российский паспорт.

«Я бы очень хотел остаться в "Локо". Чувствую себя в этом клубе как дома. Так что посмотрим, как продолжится моя карьера.

Процесс получения российского паспорта идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка... До начала весны рассчитываю получить документ.

Пока нет паспорта – нет и повода для разговора о национальной команде. Так что никто из сборной России со мной на эту тему не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится, и тренер мне позвонит. А для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей.

Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну», — рассказал Ари в интервью изданию «Спорт-Экспресс».