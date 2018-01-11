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    Ари готов играть за Россию как за родную страну

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    Ари
    На фото:Ари
    Нападающий «Локомотива» Ари признался, что в ближайшее время должен получить российский паспорт.

    «Я бы очень хотел остаться в "Локо". Чувствую себя в этом клубе как дома. Так что посмотрим, как продолжится моя карьера.

    Процесс получения российского паспорта идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка... До начала весны рассчитываю получить документ.

    Пока нет паспорта – нет и повода для разговора о национальной команде. Так что никто из сборной России со мной на эту тему не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится, и тренер мне позвонит. А для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей.

    Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну», — рассказал Ари в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

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