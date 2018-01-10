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    Смолов хочет перейти в «Вест Хэм»

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    Федор Смолов
    На фото:Федор Смолов
    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов хочет стать футболистом «Вест Хэма», утверждает журналист Sky Sports Каве Солхекол.

    «Капитан сборной России Смолов настроен на переход в "Вест Хэм". Центральный нападающий. Дважды забил Испании в ноябре.

    Может обойтись в сумму до 15 миллионов фунтов», – написал журналист в твиттере.

    В текущем сезоне 27-летний форвард провел на клубном уровне 15 матчей, забив 11 голов и 4 раза ассистировав партнерам.

    По информации Sky Sports «Вест Хэм» приобретет нападающего «Краснодара» Федора Смолова в том случае, если команду покинет форвард Диафра Сако.

    28-летним сенегальцем интересуются «Бордо» и «Лацио».

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