Смолов хочет перейти в «Вест Хэм»

Нападающий «Краснодара»хочет стать футболистом утверждает журналист Sky Sports

«Капитан сборной России Смолов настроен на переход в "Вест Хэм". Центральный нападающий. Дважды забил Испании в ноябре.

Может обойтись в сумму до 15 миллионов фунтов», – написал журналист в твиттере.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел на клубном уровне 15 матчей, забив 11 голов и 4 раза ассистировав партнерам.

По информации Sky Sports «Вест Хэм» приобретет нападающего «Краснодара» Федора Смолова в том случае, если команду покинет форвард Диафра Сако.

28-летним сенегальцем интересуются «Бордо» и «Лацио».