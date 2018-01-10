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    ЦСКА отправился на сбор в Испанию

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    Футболисты ЦСКА
    На фото:Футболисты ЦСКА
    Футболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились на первый сбор в испанский Кампоамор, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Из Москвы в Испанию вылетели Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Алексей и Василий Березуцкие, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Илья Помазун, Александр Головин и Хетаг Хосонов.

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    Также на первый сбор отправились несколько игроков из молодежного состава — вратарь Георгий Кырнац и полузащитник Наир Тикнизян. Не полетел с командой Георгий Щенников, который продолжает восстанавливаться от перелома лодыжки.

    Иностранцы присоединятся к «армейцам» в Кампоаморе.

    Первый тренировочный сбор ЦСКА продлится до 22 января, в его рамках пройдут две товарищеские игры.

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