«Спартак» отправился на первый сбор в ОАЭ

В Эмиратах «Спартак» проведет два контрольных матча. 18 января спартаковцы сыграют с китайским клубом «Шанхай СИПГ», а 22-го — с «Астаной» из Казахстана.

На сборе под руководством Массимо Карреры будут работать 27 футболистов : Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артём Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

Сбор пройдет с 9 по 22 января.

Новый KIA cee’d уже в России

ВИДЕО Новый KIA cee’d уже в России

Читайте по теме

ЦСКА в ожидании зимнего усиления Как армейский клуб проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона

Трансферный дайджест. 26 декабря — 8 января От кого отказался «Ливерпуль», за кем следит «Спартак», кому нужен вингер «Реала» и другие трансферные новости последних дней

Популярное в сети

Это интересно

Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017

Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года

«Спартак» всем все доказал

Победа «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы

«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правду

Лучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу

Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018

Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года

Маэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеру

Вся карьера Андреа Пирло в одном тексте

Зидан: секрет успеха и новые вызовы

Как Зидану удалось войти в историю?

Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛ

Во что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?

Настоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью Тиоте

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет

Система VAR: быть или не быть – вот в чем вопрос

Реакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций