«Спартак» отправился на первый сбор в ОАЭ

Сбор пройдет с 9 по 22 января.
На сборе под руководством Массимо Карреры будут работать 27 футболистов: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артём Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.
В Эмиратах «Спартак» проведет два контрольных матча. 18 января спартаковцы сыграют с китайским клубом «Шанхай СИПГ», а 22-го — с «Астаной» из Казахстана.