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    «Малага» — «Эспаньол»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Малага — Эспаньол: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.01.2018)

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    •  Малага — Эспаньол23:00
    В 23:00 в испанской Примере начнётся матч «Малага» — «Эспаньол».

    Последний матч между собой: «Малага» — «Эспаньол» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Эспаньол»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Малага» — «Эспаньол». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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