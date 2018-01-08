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    Болт пройдет просмотр в дортмундской «Боруссии»

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    Усэйн Болт
    На фото:Усэйн Болт
    Ямайский спринтер Усэйн Болт в марте намерен пройти просмотр в дортмундской «Боруссии», сообщает Daily Express.

    Восьмикратный олимпийский чемпион хочет попробовать себя в футболе, но пока не уверен, подпишет ли профессиональный контракт.

    «В марте я пройду просмотр в "Боруссии", после чего мы поймем, какие шаги можно предпринять дальше, как будет развиваться моя карьера. Если в клубе будут довольны и сообщат, что мне необходимы тренировки, я соглашусь.

    Я немного нервничаю. Мне потребуется время, чтобы приспособиться, но после нескольких матчей я привыкну к тому, что происходит.

    Я мечтаю о том, чтобы подписать контракт с "Манчестер Юнайтед". Если в Дортмунде скажут, что я достаточно хорош, я буду тренироваться с максимальной отдачей», — заявил ямаец.

    Болт принял решение завершить карьеру в легкой атлетике после окончания чемпионата мира-2017 в Лондоне

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