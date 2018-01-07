«Леганес» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

В 14:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Леганес» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Леганес»).

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