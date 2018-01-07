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    «Атлетик» — «Алавес»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Атлетик — Алавес: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.01.2018)

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    •  Атлетик — Алавес20:30
    В 20:30 в Примере начнётся матч «Атлетик» — «Алавес».

    Последний матч между собой: «Алавес» — «Атлетик» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Атлетик»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Атлетик» — «Алавес». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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