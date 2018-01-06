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    «Севилья» — «Бетис»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Севилья — Бетис (06.01.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Севилья — Бетис22:45
    В 22:45 в испанской Примере начнётся матч «Севилья» — «Бетис».

    Последний матч между собой: «Бетис» — «Севилья» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Бетис»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Севилья» — «Бетис». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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