«Рома» проиграла «Аталанте»

В матче 20-го тура итальянской Серии А римскаяпотерпела домашнее поражение от— 1:2.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте, когда «Аталанта» вышла вперед. Персонально проиграл на правом краю штрафной Фасио дуэль Андреасу Корнелиусу, который сделал движение в сторону, после чего из-под защитника нанес точный удар в дальний угол.

Спустя 4 минуты гости удвоили счет. Гомес на левом краю штрафной получил мяч, после чего выкатил его в сторону Мартена Де Рона, который выстрелил. Мяч угодил в спину защитника, после чего очутился в сетке ворот «Ромы».

На 45-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку получил голландский хавбек Мартен де Рон.

А на 56-й минуте «Рома» отквитала один мяч. Прошла передача на Эдина Джеко из глубины поля, он выбежал на свидание с голкипером и пробил в дальний от себя угол.

После этого матча «Рома» с 39 очками на 5-м месте, а «Аталанта» на 7-м месте — 30 очков.