«Барселона» объявила о переходе Коутиньо

«Барселона» на своем официальном сайте объявила о договорённости спо трансферу полузащитника сборной Бразилии

25-летний футболист подпишет с каталонским клубом контракт, рассчитанный на пять с половиной лет. Сумма отступных составит 400 млн евро.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 120 млн евро плюс еще 40 млн евро в качестве бонусов.

Коутиньо перешёл в «Ливерпуль» в 2013 году из «Интера» за 8,5 млн фунтов. В составе мерсисайдцев бразильский футболист провёл 201 матч, забил 54 гола и отдал 46 голевых передач.