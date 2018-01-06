«Барселона» объявила о переходе Коутиньо

25-летний футболист подпишет с каталонским клубом контракт, рассчитанный на пять с половиной лет. Сумма отступных составит 400 млн евро.
Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 120 млн евро плюс еще 40 млн евро в качестве бонусов.
Коутиньо перешёл в «Ливерпуль» в 2013 году из «Интера» за 8,5 млн фунтов. В составе мерсисайдцев бразильский футболист провёл 201 матч, забил 54 гола и отдал 46 голевых передач.
👋 @Phil_Coutinho!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 января 2018 г.
Bem-vindo! Welcome! Benvingut! ¡Bienvenido!
🔵🔴 #BeBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/NnQDY3CD0C