Коутиньо перейдет в «Барселону» за 145 миллионов фунтов

Полузащитник «Ливерпуля»близок к переходу в, сообщает Sky Sports.

По информации издания, переговоры между двумя клубами идут в течение нескольких недель. Согласованная сумма трансферной сделки составит 145 млн фунтов (163,5 млн евро).

25-летний Коутиньо, который не полетел с «Ливерпулем» на сбор в Дубай, отправится в Барселону, как только сделка состоится. Ожидается, что медицинский осмотр бразилец пройдёт в понедельник.

По данным Sport.es, контракт Коутиньо с сине-гранатовыми будет рассчитан на пять лет, а презентация игрока состоится в понедельник, 8 января, на стадионе «Камп Ноу».

25-летний футболист может посетить завтрашний матч 18-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Леванте».

Что касается финансовых условий сделки, то сумма трансфера составит 120 млн евро плюс еще 40 млн евро в качестве бонусов.

Mundo Deportivo утверждает, что футболист сборной Бразилии отказался от положенных ему за трансфер 15 миллионов евро, чтобы ускорить переход в «Барселону».

Напомним, что Коутиньо был приобретён «Ливерпулем» у «Интера» в 2013 году за 8,5 млн фунтов.