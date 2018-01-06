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    Коутиньо перейдет в «Барселону» за 145 миллионов фунтов

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    Филиппе Коутиньо
    На фото:Филиппе Коутиньо
    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону», сообщает Sky Sports.

    По информации издания, переговоры между двумя клубами идут в течение нескольких недель. Согласованная сумма трансферной сделки составит 145 млн фунтов (163,5 млн евро).

    25-летний Коутиньо, который не полетел с «Ливерпулем» на сбор в Дубай, отправится в Барселону, как только сделка состоится. Ожидается, что медицинский осмотр бразилец пройдёт в понедельник.

    По данным Sport.es, контракт Коутиньо с сине-гранатовыми будет рассчитан на пять лет, а презентация игрока состоится в понедельник, 8 января, на стадионе «Камп Ноу».

    25-летний футболист может посетить завтрашний матч 18-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Леванте».

    Что касается финансовых условий сделки, то сумма трансфера составит 120 млн евро плюс еще 40 млн евро в качестве бонусов.

    Mundo Deportivo утверждает, что футболист сборной Бразилии отказался от положенных ему за трансфер 15 миллионов евро, чтобы ускорить переход в «Барселону».

    Напомним, что Коутиньо был приобретён «Ливерпулем» у «Интера» в 2013 году за 8,5 млн фунтов.

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