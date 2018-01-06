ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Карпин определился со своим тренерским штабом в «Ростове»

    Ростов РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Маслов
    На фото:Александр Маслов
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, возглавивший донскую команду в декабре, определился со своим штабом.

    Старший тренер молодёжного состава дончан Александр Маслов перейдёт на должность старшого тренера основной команды, сообщается на официальном сайте «Ростова».

    Также в тренерский штаб Карпина войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварес Канле.

    Михаил Осинов – новый старший тренер молодежного состава ФК «Ростов». С 2001 по 2009 год он выступал за дончан, а с 2004 по 2009 год был бессменным капитаном «Ростова».

    После 20 туров «Ростов», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице российской Премьер-Лиги 10-е место.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Успеть за уходящим поездом. Зима «Зенита»
  • Все о подготовке «Зенита» к весенней части сезона
    •
  • Жаркая зима «Спартака»
  • Как действующий чемпион России проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона
  • 06/01
    • СМИ: «Спартак» заплатит за защитника 6 миллионов евро
  • 05/01
    • Защитник «Олимпиакоса» может перейти в «Локомотив»
  • 05/01
    • «Бешикташ» попробует приобрести Смолова
  • 05/01
    • Девять легионеров не приехали на медосмотр «Рубина»
  • 05/01
    • Турецкие клубы не делали предложений по Кришито
  • 05/01
    • «Рубин» арендовал хавбека «Краснодара»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Дмитрий ЛоськовМашина времени. Лоськов провел прощальный матч«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Дмитрия ЛоськоваЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Тампа-Бэй» едет за очередной победой в Детройт
  • «Детройт» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
  • 2,12
    •
  • «Коламбус» намерен продлить серию поражений «Флориды»
  • «Коламбус» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
  • 2,02
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 22:21
    • «Барселона» объявила о переходе Коутиньо
  • Пройдет ли «Бристоль» в Кубке лиги второй манчестерский клуб?
  • «Манчестер Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки на Кубок английской лиги по футболу 9 января
    • 3,7509/01/2018 в 22:45
  • 20:59
    • Коутиньо перейдет в «Барселону» за 145 миллионов фунтов
  • Примера. Гол и удаление Косты, «Барселона» сыграет с «Леванте»
  • Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 20:56
  • 20:30
    • «Валенсия» одержала волевую победу над «Жироной»
  • 19:53
    • «МанСити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии
  • 19:06
    • «Балтика» арендовала полузащитника «Гремио»
  • 18:59
    • «Ницца» на выезде уступила «Тулузе» в Кубке лиги
  • 18:55
    • «Наполи» победил «Верону», Иммобиле оформил покер в матче со СПАЛ
  • 18:33
    • «Спортинг» приобрел игрока, которым интересовался ЦСКА
  • 18:06
    • «Лестер» не смог обыграть «Флитвуд» в Кубке Англии
  • 17:33
    • Гол Косты помог «Атлетико» обыграть «Хетафе»
  • 17:24
    • «Торино» разгромил «Болонью» в дебютном матче Маццарри
  • Сказочный дебют. Ван Дейк принес «Ливерпулю» победу в дерби
  • СМИ – о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном» в матче Кубка Англии
    • 17:18
  • Каким получится возвращение Мойеса в Шрусбери?
  • «Шрусбери Таун» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу 7 января
    • 1,85Завтра в 17:00
  • 12:59
    • «Наполи» усилится экс-игроком «Тулузы»
  • 12:47
    • «Манчестер Сити» намерен продлить контракты с Жезусом и Де Брёйне
  • 12:37
    • Соперник «Локомотива» подпишет экс-игрока ПСЖ
  • 12:14
    • Никифоров: 98% игроков сборной Украины в Москву не поедут
  • 11:59
    • Защитник «Эвертона» обвинил Фирмино в расизме
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус