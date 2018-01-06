Карпин определился со своим тренерским штабом в «Ростове»

Главный тренер «Ростова», возглавивший донскую команду в декабре, определился со своим штабом.

Старший тренер молодёжного состава дончан Александр Маслов перейдёт на должность старшого тренера основной команды, сообщается на официальном сайте «Ростова».

Также в тренерский штаб Карпина войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварес Канле.

Михаил Осинов – новый старший тренер молодежного состава ФК «Ростов». С 2001 по 2009 год он выступал за дончан, а с 2004 по 2009 год был бессменным капитаном «Ростова».

После 20 туров «Ростов», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице российской Премьер-Лиги 10-е место.