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    «Атлетико» — «Хетафе»: онлайн-трансляция начнется в 15:00

    Атлетико — Хетафе (06.01.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Атлетико — Хетафе15:00
    В 15:00 в испанской Примере начнётся матч «Атлетико» — «Хетафе».

    Последний матч между собой: «Хетафе» — «Атлетико» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Атлетико»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Атлетико» — «Хетафе». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Вся надежда на новичков«Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 18-го тура испанской Ла Лиги 6 января
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