«Пари Сен-Жермен» предложил Роналду контракт на 300 млн евро

«Пари Сен-Жермен» хочет подписать контракт с форвардом «Реала», утверждает El Confidencial.

Как стало известно изданию, парижане уже вышли на связь с представителями португальского футболиста, которым предложили заключить пятилетнее соглашение на общую сумму 300 миллионов евро.

Схожие условия имеет Лионель Месси в «Барселоне», где тоже получит 300 миллионов за пять лет.

При этом «Пари Сен-Жермен» готов отдать «Реалу» нападающего Эдинсона Кавани.

Месси — лучший игрок 2017 года по версии Marca, Роналду — второй

Также парижане планируют расстаться с рядом игроков, чтобы облегчить зарплатную ведомость и не нарушать правила финансового фэйр-плей.