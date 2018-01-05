«Пари Сен-Жермен» предложил Роналду контракт на 300 млн евро

Как стало известно изданию, парижане уже вышли на связь с представителями португальского футболиста, которым предложили заключить пятилетнее соглашение на общую сумму 300 миллионов евро.
Схожие условия имеет Лионель Месси в «Барселоне», где тоже получит 300 миллионов за пять лет.
При этом «Пари Сен-Жермен» готов отдать «Реалу» нападающего Эдинсона Кавани.
Месси — лучший игрок 2017 года по версии Marca, Роналду — второй
Также парижане планируют расстаться с рядом игроков, чтобы облегчить зарплатную ведомость и не нарушать правила финансового фэйр-плей.