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    «Пари Сен-Жермен» предложил Роналду контракт на 300 млн евро

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    Криштиану Роналду
    На фото:Криштиану Роналду
    «Пари Сен-Жермен» хочет подписать контракт с форвардом «Реала» Криштиану Роналду, утверждает El Confidencial.

    Как стало известно изданию, парижане уже вышли на связь с представителями португальского футболиста, которым предложили заключить пятилетнее соглашение на общую сумму 300 миллионов евро.

    Схожие условия имеет Лионель Месси в «Барселоне», где тоже получит 300 миллионов за пять лет.

    При этом «Пари Сен-Жермен» готов отдать «Реалу» нападающего Эдинсона Кавани.

    Месси — лучший игрок 2017 года по версии Marca, Роналду — второй

    Также парижане планируют расстаться с рядом игроков, чтобы облегчить зарплатную ведомость и не нарушать правила финансового фэйр-плей.

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