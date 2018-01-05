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    Будогосский: Карасев достоин работать на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 РФС
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    Сергей Карасев
    На фото:Сергей Карасев
    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что рад попаданию судьи Сергея Карасева в расширенный список арбитров ФИФА для работы на чемпионате мира 2018 года.

    Отметим, что окончательный список судей, которые получат назначения на матчи мирового первенства в России, должен быть определен весной 2018 года.

    «Мы держим кулаки за Сергея, потому что это очень статусный и классный арбитр. Очень хочется, чтобы он занял свое место в списке судей, привлекаемых на чемпионат мира. То, что он достоин, лично у меня и у моих коллег не вызывает никаких вопросов.

    Сегодня окончательное решение остается не в нашей компетенции, а в компетенции международных судейских организаций, и мне очень хочется, чтобы Сергей вместе со своими коллегами попал бы на столь значимое и статусное соревнование», — цитирует ТАСС Будогосского.

    Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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