«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Серж Орье, Бэн Дэвис, Сон Хын Мин, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.
«Вест Хэм»: Адриан, Уинстон Рид, Анджело Огбонна, Declan Rice, Пабло Сабалета, Шейку Куйяте, Мануэль Лансини, Pedro Obiang, Марк Нобл, Артур Масуаку, Хавьер Эрнандес.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 4:1.