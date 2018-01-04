Нобоа: Я больше не хочу играть в Европе

Полузащитник «Зенита»подвёл итоги года и заявил о намерении покинуть Европу и вернуться в Эквадор.

«Первые месяцы 2017 года получились просто идеальными: я стабильно играл, противостоял "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы, и вообще, всё складывалось как нельзя лучше. П

Потом многое изменилось, дела ухудшились как на клубном, так и на международном уровне. Год выдался, скорее, позитивным, чем негативным, но не могу сказать, что он прошёл так, как мне бы хотелось.

В настоящее время я являюсь игроком "Зенита", мой контракт рассчитан до 2020 года. Посмотрим, что будет дальше.

Ни один футболист не может с уверенностью сказать, где он будет выступать дальше. Каждые шесть месяцев ситуация может меняться.

В "Зените" играю не так часто, как хотел бы. В январе есть варианты как уйти, так и остаться в команде.

Я всегда хотел завершить карьеру в родном "Эмелеке". Сейчас меня связывает с "Зенитом" договор, который истекает только через два с половиной года, но я больше не хочу играть в Европе.

Мне хочется вернуться на родину», — сказал Нобоа в интервью CNT.