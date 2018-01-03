Попов не исключил ухода из «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака»не исключил, что в ближайшее время может покинуть московский клуб.

«Я не очень доволен своей личной статистикой, но рад, что помог "Спартаку" стать чемпионом России. Проблемы нашей команды — матчи против слабых команд.

Я готовлюсь к сезону в составе "Спартака". Все возможно. Я могу остаться в команде, а могу и сменить клуб.

В команде есть оптимизм, все настроены позитивно. Во второй половине сезона все будет хорошо. Наша цель состоит в том, чтобы выиграть Кубок России и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов», — цитирует Попова Sportal.bg.

Вериссимо был бы рад играть за «Спартак»

В текущем сезоне 30-летний болгарский хавбек провел 21 матч за «красно-белых» во всех турнирах.