БК ЛЕОН издала собственный календарь на 2018 год

выпустила лимитированный тираж собственного календаря, в котором отмечены наиболее ожидаемые спортивные события 2018 года.

Как отметили в пресс-службе БК ЛЕОН, выпуск собственного красочного календаря в преддверии Нового года является многолетней традицией среди авторитетных европейских букмекерских компаний. «Мы одобряем эту традицию и также решили порадовать наших пользователей и друзей компании брендированным календарем, что станет отличным памятным сувениром», — отметили в БК ЛЕОН.

Во время съемок каждая из участниц исполняла ассоциированную «роль» одного из популярных среди поклонников азарта видов спорта. Градус жары на фотосессии был приближен к максимальному. Убедиться в этом можно, посмотрев «секретное» видео БК ЛЕОН с бэкстейджа съемок.

LEON GIRLS BACKSTAGE Съемки Календаря

В компании добавили, что обладателем столь «аппетитного» календаря от БК ЛЕОН может стать каждый пользователь, зарегистрированный на сайте www.leon.ru, прошедший процедуру полной идентификации и сделавший как минимум один депозит. Однако нужно поспешить, ведь количество календарей лимитировано.

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