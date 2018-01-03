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    БК ЛЕОН издала собственный календарь на 2018 год

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    Фрагмент со съемок календаря
    На фото:Фрагмент со съемок календаря
    БК ЛЕОН выпустила лимитированный тираж собственного календаря, в котором отмечены наиболее ожидаемые спортивные события 2018 года.

    Как отметили в пресс-службе БК ЛЕОН, выпуск собственного красочного календаря в преддверии Нового года является многолетней традицией среди авторитетных европейских букмекерских компаний. «Мы одобряем эту традицию и также решили порадовать наших пользователей и друзей компании брендированным календарем, что станет отличным памятным сувениром», — отметили в БК ЛЕОН.

    Во время съемок каждая из участниц исполняла ассоциированную «роль» одного из популярных среди поклонников азарта видов спорта. Градус жары на фотосессии был приближен к максимальному. Убедиться в этом можно, посмотрев «секретное» видео БК ЛЕОН с бэкстейджа съемок.

    LEON GIRLS BACKSTAGE Съемки Календаря
    В компании добавили, что обладателем столь «аппетитного» календаря от БК ЛЕОН может стать каждый пользователь, зарегистрированный на сайте www.leon.ru, прошедший процедуру полной идентификации и сделавший как минимум один депозит. Однако нужно поспешить, ведь количество календарей лимитировано.

    БК ЛЕОН – партнер LiveSport.Ru. Зарегистрироваться, получить бонус 3999 рублей и начать делать ставки можно тут.

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