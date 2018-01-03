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    Гинер: Мне непонятно, что происходит сейчас с судейством в РФПЛ

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    Евгений Гинер
    На фото:Евгений Гинер
    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о судействе в чемпионате России, раскритиковав главу комитета судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрея Будогосского.

    «Невозможно возглавлять судейскую школу и одновременно оценивать работу людей, которых ты научил.

    Для того чтобы быть независимым, надо что-то бросить: либо преподавательскую деятельность, либо судейский комитет

    На самом деле не важно, Будогосский, Левников или кто-то еще. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором.Этот человек не будет бояться кого-то наказывать.

    Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча», – сказал Гинер ТАСС.

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