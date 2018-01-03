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    Гинер: Мы сделаем чемпионат из 18 команд

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    Евгений Гинер
    На фото:Евгений Гинер
    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Премьер-лига будет расширена с 16 до 18 команд.

    Ранее президент «Спартака» Леонид Федун предложил сократить РФПЛ до 14 команд.

    «Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается первой идеи (сокращение лиги до 14 команд) это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция.

    Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, "Бернли" играл с "Манчестер Юнайтед" (2:2), на последней минуте "Манчестер" "отскочил". Не было бы "Бернли", что, играли бы одни "Манчестеры" или "Барселона" с "Реалом"?

    Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем (Мутко). Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд», – цитирует Гинера ТАСС.

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