ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Будогосский: Гинер не понимает работу департамента судейства РФС

    РФС РФПЛ Футбол России ЦСКА Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Андрей Будогосский
    На фото:Андрей Будогосский
    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ответил на критику со стороны владельца ЦСКА Евгения Гинера.

    Гинер: Мне непонятно, что происходит сейчас с судейством в РФПЛ

    «Ничего нового в содержании интервью Евгения Ленноровича я для себя не увидел. Изложенное им говорит о том, что он не в полной мере владеет информацией о текущей работе судейского комитета, департамента судейства и инспектирования за последний период времени.

    В этой связи, учитывая, что Гинер является членом исполкома, я и руководитель судейского комитета Андрей Бутенко готовы встретиться и рассказать о том, что происходит в управлении судейством, какие предпринимаются меры за прошедший период.

    Не могу не позволить себе замечания Гинера о том, что я руковожу школой судейства и контролирую выпускников. В РФС есть независимая контрольно-квалификационная комиссия, куда я не входил и не вхожу, и которая принимает решения по качеству судейства. Наша задача – выполнять эти решения в соответствии с теми нормативными документами, которые сейчас действуют.

    Я не оцениваю работу людей, которых обучал, это делает контрольно-квалификационная комиссия. И я не возглавляю судейский комитет, департамент судейства инспектирования – это совершенно другое.

    Сказанное Евгением Ленноровичем свидетельствует о том, что он до конца не владеет информацией о работе этих органов.

    Предлагаю ему, как члену исполкома с многолетним стажем, встретиться и в процессе беседы рассказать о работе в судействе, чтобы Евгений Леннорович был всесторонне вооружен информацией о работе судейских органов за последние полтора года», – сказал Будогосский изданию «Спорт-Экспресс».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Куда уйдет Шатов и кем заменить Каборе? Месяц забот для Шалимова
  • Последние трансферные слухи о кубанском «Краснодаре»
    •
  • 03/01
    • БК ЛЕОН издала «жаркий» календарь на 2018 год
  • 03/01
    • Аджоев: Габулов лично просил отпустить его в Бельгию
  • 03/01
    • Гинер: Надеюсь, зимой в ЦСКА будут новички
  • 03/01
    • Попов не исключил ухода из «Спартака»
  • 03/01
    • Гинер: Судейство — это стыд и позор
  • 03/01
    • Гинер: Мы сделаем чемпионат из 18 команд
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения Гинера
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Колорадо» — «Коламбус». Дуэль Варламова и Бобровского в НХЛ
  • «Колорадо» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 января
  • 2,23
    •
  • «Бостон» идет за третьей подряд победой в матче с «Флоридой»
  • «Бостон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 января
  • 1,90
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 08:39
    • Конте разочарован результатом дерби
  • 08:04
    • Венгер назвал несерьезным пенальти в ворота «Арсенала»
  • 07:29
    • СМИ: «Торино» уволил Михайловича
  • 07:06
    • Эшли Коул проведет в MLS еще один год
  • Спета ли песенка «канареек» в Кубке Англии?
  • «Норвич» — «Челси». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 6 января.
    • 1,95Послезавтра в 20:30
  • 01:16
    • «Севилья» в дебютном матче Монтеллы победила в Кубке Испании
  • 01:04
    • «Ювентус» победил в туринском дерби и вышел в полуфинал Кубка Италии
  • 00:54
    • «Челси» упустил победу над «Арсеналом»
  • Руни против Салаха в ливерпульском дерби
  • «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 5 января.
    • 2,0Завтра в 22:55
  • 23:12
    • «Атлетико» обыграл «Льейду» в Кубке Испании
  • 21:53
    • Габулову, как возрастному легионеру, будет тяжело, считает Булыкин
  • 21:35
    • «Шальке» не отпустит Коноплянку в «Шахтер»
  • 21:01
    • Адебайор: Манчини – худший тренер в моей карьере
  • 20:48
    • Пейчинович: Сейчас я думаю о завоевании трофеев с «Локомотивом»
  • 20:41
    • Гинер: Мне непонятно, что происходит сейчас с судейством в РФПЛ
  • 20:17
    • Нигматуллин: У Габулова есть возможность стать чемпионом Бельгии
  • Четвертый турнир для «МанСити»
  • «Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 6 января
    • 2,17 Послезавтра в 18:00
  • 14:41
    • Балотелли может оказаться в «Наполи»
  • 14:24
    • Аджоев: Габулов лично просил отпустить его в Бельгию
  • 13:32
    • Оливье Жиру может оказаться в «Фенербахче»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус