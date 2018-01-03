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    Адебайор: Манчини – худший тренер в моей карьере

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Нападающий «Истанбул ББ» Эмманюэль Адебайор заявил, что ему никогда не нравились методы работы действующего главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

    Форвард выступал под руководством итальянца за «Манчестер Сити» в период с 2009 по 2012 год.

    «Роберто Манчини – худший тренер в моей карьере. Мне никогда не нравились методы его работы. Лучшим же я однозначно назову Жозе Моуринью. Невероятно страстный специалист», – цитирует Hurriyet Адебайора.

    Также 33-летний форвард признался, что не очень доволен тем, как складывалась его карьера.

    «Я мечтал когда-нибудь поиграть за "Арсенал" и "Реал", и в итоге мне удалось воплотить мечту в жизнь. Вероятно, я могу помечтать о "Золотом мяче", и это в итоге тоже станет реальностью...

    В целом, я не очень доволен своей футбольной карьерой, хотя и жаловаться тоже не могу. Я по-прежнему жив, а это значит, что могу продолжать мечтать», – сказал он..

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