«Вест Хэм» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Хэм»: Адриан, Уинстон Рид, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Пабло Сабалета, Марко Арнаутович, Шейку Куйяте, Мануэль Лансини, Pedro Obiang, Артур Масуаку, Эндрю Кэрролл.
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Киран Гиббз, Джонни Эванс, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Клаудио Якоб, Мэтт Филлипс, Джеймс Макклин, Джей Родригес, Гжегож Крыховяк, Хосе Саломон Рондон.
Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Вест Хэм» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 1:3.