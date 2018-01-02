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    Моуринью: Скоулз только и делает, что критикует

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    Пол Скоулз
    На фото:Пол Скоулз
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал бывшего футболиста манкунианцев Пола Скоулза за его высказывания в адрес полузащитника команды Поля Погба.

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    «Думаю, что Скоулз только и делает, что критикует. Не думаю, что он комментирует. Он – критикует, а это разные вещи.

    Он был феноменальным футболистом, но это не значит, что все мы должны быть такими. Поль Погба всегда старается делать все возможное. Иногда он играет очень хорошо, иногда — хорошо, а иногда — не так хорошо. Это не вина Поля, что он заработал намного больше денег, чем Пол Скоулз. Просто таков футбол.

    Думаю, Скоулз останется в истории как феноменальный футболист, а не как эксперт, поэтому я предпочитаю видеть в нем феноменального игрока, давшего очень много клубу, который я с гордостью представляю.

    Если Пол когда-нибудь станет тренером, то я бы хотел, чтобы он добился хотя бы 25 процентов моего успеха. Потому что 25 процентов от 25 – это около шести трофеев. Он был бы доволен.

    Пол Скоулз был феноменальным футболистом, одним из лучших, что я когда либо видел по игре в полузащите, и он так много дал моему клубу, что я могу только поблагодарить его за это, потому что престиж "МЮ" основан на таких людях, как он», — цитирует португальского специалиста Sky Sports.

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