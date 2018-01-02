Моуринью: «МЮ» не выглядел уставшим, несмотря на календарь, который вы составили

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»после победы над «Эвертоном» ( 2:0 ) в матче 22-го тура чемпионата Англии заявил, что остался доволен игрой своих футболистов.

Игра на «Гудисон Парк» стала третьей для «красных дьяволов» за последние 7 дней.

«Сегодня все в нашем исполнении было топ-уровня – гордость, усилия. И мы сыграли очень хорошо. Это не было похоже на игру уставших парней, несмотря на худший календарь, который вы нам составили.

"Эвертон" взял игру под свой контроль на 5-8 минут, но в остальном игрой управляли мы. Нам пришлось перестроиться из-за отсутствия Лукаку, но я доволен игрой.

Что касается Лингарда, то одно дело – быть молодым талантом, а другое – стать хорошим игроком. Некоторые не способны на этот прыжок и становятся обычными футболистами, без большого потенциала. А Лингард движется в нужном направлении

Трансферы? Ничего не знаю насчет этого. Сейчас у нас проблемы, но через 2-3 недели мы придем в себя и спокойно вздохнем. Можем ли мы улучшить состав сейчас или подождем до лета? Не могу сказать», – цитирует специалиста пресс-служба «МЮ».