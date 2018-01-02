Один из лидеров «Манчестер Сити» может пропустить два-три месяца

Бразильский форвард получил травму в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:0). Жезус покинул поле на 23-й минуте, его заменил Серхио Агуэро.
«В ближайшие дни он пройдет дополнительное медицинское обследование, чтобы врачи определили степень серьезности повреждения», — говорится в сообщении.
Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что бразилец пропустит около месяца. По данным The Guardian, бразилец рискует пропустить 3-4 до 12 недель.
В текущем сезоне Жезус забил 10 голов в 27 матчах за «горожан» во всех турнирах.