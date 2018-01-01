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    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эвертон — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.01.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
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    •  Эвертон — Манчестер Юнайтед20:30
    В 20:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

    Составы команд:

    «Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Эшли Уильямс, Куко Мартина, Mason Holgate, Морган Шнейдерлен, Янник Боласье, Уэйн Руни, Tom Davies, Nikola Vlasic, Байе Умар Ниассе.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Фил Джонс, Маркос Рохо, Люк Шоу, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Андер Эррера, Nemanja Matic, Антони Марсьяль.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:5.

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