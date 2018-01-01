«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Эшли Уильямс, Куко Мартина, Mason Holgate, Морган Шнейдерлен, Янник Боласье, Уэйн Руни, Tom Davies, Nikola Vlasic, Байе Умар Ниассе.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Фил Джонс, Маркос Рохо, Люк Шоу, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Андер Эррера, Nemanja Matic, Антони Марсьяль.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:5.