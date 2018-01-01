ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Эвертон — Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.01.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Эвертон — Манчестер Юнайтед20:30
    В 20:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

    Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Сумеет ли «Эвертон» прервать «засуху»?«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английского первенства по футболу 1 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • АПЛ. «Ливерпуль» без Салаха дожал «Бернли», «МЮ» в гостях у «Эвертона», «Арсенал» против «Челси»
  • Обзор матчей 22-го тура чемпионата Англии
    •
  • АПЛ. «Челси» разгромил «Сток», «МЮ», «МанСити» и «Арсенал» потеряли очки
  • Подробности матчей 21-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • 01/01
    • «Лестер» уверенно победил «Хаддерсфилд»
  • 01/01
    • «Брайтон» упустил победу в игре с «Борнмутом»
  • 01/01
    • Полузащитник «МЮ» дисквалифицирован на три матча за удар соперника локтем
  • 01/01
    • Санчес доиграет сезон в «Арсенале», считает Гвардиола
  • 01/01
    • «Ливерпуль» вырвал победу на «Терф Мур»
  • 01/01
    • Гол Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Сток Сити»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Новогодний футбол
  • Прогнозы и ставки на футбол 1 января
  • 15,82
    •
  • Россия – Швеция. Битва за лидерство в группе «В»
  • Россия – Швеция. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 1 января
  • 1,95
    •
    Футбол. Лента новостей
  • АПЛ. «Ливерпуль» без Салаха дожал «Бернли», «МЮ» в гостях у «Эвертона», «Арсенал» против «Челси»
  • Обзор матчей 22-го тура чемпионата Англии
    • 20:04
  • 20:01
    • Гол Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Сток Сити»
  • 19:53
    • «Ливерпуль» вырвал победу на «Терф Мур»
  • 19:51
    • «Лестер» уверенно победил «Хаддерсфилд»
  • 17:24
    • «Брайтон» упустил победу в игре с «Борнмутом»
  • 13:09
    • Окоронкво убеждал Мусу зимой вернуться в Россию
  • 12:05
    • Санчес доиграет сезон в «Арсенале», считает Гвардиола
  • 11:11
    • «Локомотив» интересуется игроком сборной Туниса
  • 10:10
    • Моуринью посетовал на тяжелую кадровую ситуацию
  • 09:50
    • Полузащитник «МЮ» дисквалифицирован на три матча за удар соперника локтем
  • 31/12
    • «Арсенал» потерял очки в рекордном матче Венгера
  • АПЛ. «Челси» разгромил «Сток», «МЮ», «МанСити» и «Арсенал» потеряли очки
  • Подробности матчей 21-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 17:21
  • 31/12
    • «Кристал Пэлас» отобрал очки у «Манчестер Сити»
  • 31/12
    • Агуэро намерен вернуться в «Индепьенденте» после ЧМ-2018
  • 31/12
    • «Ноттингем Форест» уволил главного тренера
  • 31/12
    • Новый стадион «Эвертона» планируют построить к сезону 2022/23
  • 31/12
    • Луан — футболист года в Южной Америке
  • 31/12
    • Кьеза может перейти в «Наполи» за 40 млн евро
  • 31/12
    • Траоре может досрочно вернуться из аренды
  • 31/12
    • Мадридский «Атлетико» представил Витоло и Диего Косту
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус