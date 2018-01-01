«Бёрнли» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Бёрнли»: Nick Pope, Charlie Taylor, James Tarkowski, Бен Ми, Phil Bardsley, Джек Корк, Джеффри Хендрик, Стивен Дефур, Йоханн Гудмундссон, Скотт Эрфилд, Эшли Барнс.
«Ливерпуль»: Симон Миньоле, Деян Ловрен, Джозеф Гомес, Рагнар Клаван, Trent Alexander-Arnold, Жоржиньо Вейналдум, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Садио Мане, Адам Лаллана, Dominic Solanke.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Бёрнли» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.