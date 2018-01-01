«Бёрнли» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги 1 января

Шутки про промежутки «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги 1 января

Официально: KIA Stinger доступен для заказа в России

АВТО Официально: KIA Stinger доступен для заказа в России

Читайте по теме

АПЛ. «Ливерпуль» без Салаха дожал «Бернли», «МЮ» в гостях у «Эвертона», «Арсенал» против «Челси» Обзор матчей 22-го тура чемпионата Англии

Популярное в сети

Это интересно

Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?

В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн

Машина времени. Лоськов провел прощальный матч

«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Дмитрия Лоськова

«В этот день теплом вашим я согрет»

Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием

Дорогие, но не всегда эффективные

О тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета

Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018

Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018

КриРо снова лучший. Португалец опередил Месси

Реакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА

Чем занят шведский лев?

Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича

«Атлетико»: закат эпохи

Как оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?

Три лузера КК-2017: от Акинфеева до судей

Главные неудачники завершившегося в России турнира