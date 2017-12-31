«Вест Бромвич» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Киран Гиббз, Джонни Эванс, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс, Крис Брант, Гарет Барри, Хал Робсон-Кану, Джей Родригес.
«Арсенал»: Петр Чех, Лоран Косельни, Шкодран Мустафи, Кэлум Чемберс, Джек Уилшир, Эктор Бельерин, Гранит Джака, Зеад Колазинак, Алексис Санчес, Александр Ляказетт, Алекс Ивоби.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Вест Бромвич» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 2:1.