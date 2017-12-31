Россия планирует подать заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

планирует подать заявку на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу, сообщил начальник отдела пляжного футбола РФС

«Одной из важнейших тем, которые мы обсуждали на собрании 20 декабря, была Программа развития-2021, конечная цель которой – участие в заявочной кампании на право проведения чемпионата мира в 2021 году в России. И, соответственно, подготовка боеспособной команды, которая могла бы бороться за медали на этом турнире.

Мы не будем принимать участия в заявочной кампании к чемпионату мира 2019 года. Все это уже как-то несерьезно, процесс запущен слишком поздно, раньше такого никогда не было. Но мы все вместе переживали, что ФИФА вдруг может по-другому посмотреть на пляжный футбол. Надеюсь, этого не случится, и пляжный футбол останется под эгидой международной организации», -рассказал Шамрай.