Лопетеги: Краснодар устраивает нас с точки зрения тренировочной инфраструктуры

Главный тренер сборной Испаниирассказал, почему «фурия» выбрала Краснодар в качестве базы на время ЧМ-2018.

«Мы проанализировали возможные варианты для размещения сборной на турнире и приняли решение, что Краснодар подходит нам больше всего. Он полностью устраивает нас с точки зрения тренировочной инфраструктуры. Это основная причина. База в Краснодаре позволит правильно готовиться к матчам. Мы также учитывали расстояния при перелетах и климат.

Мы понимаем, что Краснодар не примет матчи чемпионата мира, но у города были те плюсы, которые привлекли нас, чтобы остановиться здесь. То, что в Краснодаре не будет матчей ЧМ-2018, может быть плюсом для нас», — цитирует специалиста AS.