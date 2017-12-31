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    Лопетеги: Краснодар устраивает нас с точки зрения тренировочной инфраструктуры

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    Хулен Лопетеги
    На фото:Хулен Лопетеги
    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, почему «фурия» выбрала Краснодар в качестве базы на время ЧМ-2018.

    «Мы проанализировали возможные варианты для размещения сборной на турнире и приняли решение, что Краснодар подходит нам больше всего. Он полностью устраивает нас с точки зрения тренировочной инфраструктуры. Это основная причина. База в Краснодаре позволит правильно готовиться к матчам. Мы также учитывали расстояния при перелетах и климат.

    Мы понимаем, что Краснодар не примет матчи чемпионата мира, но у города были те плюсы, которые привлекли нас, чтобы остановиться здесь. То, что в Краснодаре не будет матчей ЧМ-2018, может быть плюсом для нас», — цитирует специалиста AS.

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