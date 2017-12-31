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    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кристал Пэлас — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (31.12.2017)

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    •  Кристал Пэлас — Манчестер Сити15:00
    В 15:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».

    Составы команд:

    «Кристал Пэлас»: Хулиан Сперони, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Скотт Данн, Тимоти Фосу-Менса, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Джеймс Макартур, Джейсон Панчеон, Jairo Riedewald, B.Sako.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Венсан Компани, Фабиан Делф, Николас Отаменди, Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне, Лерой Зане, Давид Сильва, Фернандиньо, Серхио Агуэро.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 0:4.

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