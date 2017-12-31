«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Хулиан Сперони, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Скотт Данн, Тимоти Фосу-Менса, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Джеймс Макартур, Джейсон Панчеон, Jairo Riedewald, B.Sako.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Венсан Компани, Фабиан Делф, Николас Отаменди, Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне, Лерой Зане, Давид Сильва, Фернандиньо, Серхио Агуэро.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 5:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 0:4.