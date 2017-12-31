«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 0:4.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

В 15:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги 2 января

Стерлинг обеспечит «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги 2 января

Самые ожидаемые автомобили в России в 2018 году

АВТО Самые ожидаемые автомобили в России в 2018 году

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