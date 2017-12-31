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    Гвардиола готов помочь тренерскому штабу сборной Англии

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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов помочь сборной Англии в преддверии чемпионата мира-2018, сообщает Goal.com.

    «Разумеется, я готов с ними пообщаться, никаких проблем. Может, они и не знают об этом, но я тоже могу у них поучиться. Уверен. Именно поэтому я и работаю в Англии, как в свое время работал в Германии — чтобы учиться разным взглядам на футбол. Я был молодым тренером и путешествовал по миру, чтобы другие наставники объяснили мне секреты своего ремесла, рассказали о том, как они мыслят и во что верят», — сказал Гвардиола.

    Напомним, что англичане сыграют на чемпионате мира-2018 в группе G вместе с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

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